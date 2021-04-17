Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

17 апреля 2021 07:00 Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
пресс-служба

18 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 44-летняя Ольга Быкова пришла на проект, чтобы спасти своего внука – почти годовалого Максимку. Месяц назад его в побоях, синяках и гематомах к ней принесли собственные дети: невестка Вика и сын Денис. Кто так жестоко избил ребенка, ни один из них так и не может объяснить. По словам мамы виновата ее подруга, у которой она оставляла Максимку. А по словам отца сына избила собственная мама в порыве гнева, который не умеет контролировать. Ведущий и эксперты в студии разберутся, кто на самом деле издевался над маленьким ребенком и с кем его можно оставить жить.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 18 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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