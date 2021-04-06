Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)
9 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Холостяк-11. 6 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Кроме того, главный герой увидит аккаунты девушек в Instagram. Фотографии некоторых из них покажутся мужчине слишком откровенными и отретушированными. Холостяк пригласит четырех участниц, к которым у него возникли вопросы, на свидание и предложит вместе создать социальный ролик, который будет посвящен теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо. Удастся ли девушкам реализовать идею? И с кем из 4-ки состоится поцелуй Холостяка прямо на глазах у соперниц? Не пропустите!
6 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 09.04.2021 в 19:00 на СТБ и 18 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.