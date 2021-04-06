Советы по уходу за волосами: бьюти-лайфхаки от участницы реалити "Холостяк" Кати

Советы по уходу за волосами: бьюти-лайфхаки от участницы реалити "Холостяк" Кати

Участницы 11 сезона романтического реалити СТБ «Холостяк» продолжают делиться с подписчиками советами по уходу за собой и раскрывать личные бьюти-лайфхаки.

В последнем посте участница шоу Холостяк-11 Катя рассказала, в чем секрет ее длинных и здоровых волос. Подробности – в материале.

Обладательница пышной шевелюры призналась, что ее уход состоит из многих шагов:

♦ Очень важно использовать шампунь, который подходит вашему типу волос. Не мойте голову горячей водой, она ошпаривает структуру. Пряди расслаиваются и становятся жесткими, ломкими.

♦ Наносите кондиционер, бальзам. Задача кондиционера – разгладить структуру, облегчить расчесывание и придать волосам блеск. Выдерживать кондиционер на волосах долго не следует – это не оказывает никакого дополнительного эффекта. Кондиционер – часть базового ухода за волосами, но он не заменит маски, сыворотки и масла.

Катя - участница шоу Холостяк 11 сезон / пресс-служба

♦ Два раза в неделю я делаю маску для волос. Чтобы эффект маски максимально раскрылся, после нанесения отожмите лишнюю влагу с волос, оберните их в теплое полотенце, и оставьте на 20-30 минут. Специалисты советуют не использовать несколько масок параллельно, а применять одну курсом в течение одного–трех месяцев. Так можно добиться накопительного эффекта.

♦ В маску для волос я добавляю эфирные масла, а также витамины для волос в ампулах А, В и Е (продаются в аптеке).

♦ Когда не ленюсь и знаю, что утром буду мыть голову, на ночь наношу на корни и волосы репейное или кокосовое масло. Оно должно быть тёплым. Завязываю косичку и ложусь спать.

Участница шоу Холостяк-11 Екатерина / пресс-служба

♦ Никогда не трите волосы после мытья – это повреждает их. Оберните волосы в сухое полотенце и тщательно промокните.

♦ Перед укладкой обязательно наносите термозащиту. А также другие питательные, увлажняющие средства (сыворотки, масла).

♦ Сушите волосы только тёплым или холодным воздухом.

♦ Если вы хотите длинные и густые волосы, не забывайте про витамины. Они играют очень важную роль!

Напомним,