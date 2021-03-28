Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
28 марта 2021 07:00
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
пресс-служба
2 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Холостяк-11.
Холостяк-11: Холостяк пригласит участниц в романтический и атмосферный город Львов. По приезду ведущий предложит девушкам определенные бонусы на неделю. Однако, выбирая себе «плюшки», девушки не до конца понимают, что означает каждая и что именно их ожидает. Так, претендентки на сердце мужчины обнаружили: комнату подруг, спа-сертификаты, комнату с безлимитным алкоголем, комнату с приглашением на свидание и комнату с телефоном, который можно использовать для связи с Михаилом. Кроме того, Холостяк примет очередное неожиданное решение для всех девушек. Что еще придумал главный герой? С кем у Михаила состоится поцелуй? И кто покинет проект после недели, проведенной во Львове?
5 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 02.04.2021 в 19:00 на СТБ и 11 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.