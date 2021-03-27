Где логика?: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)

27 марта 2021 17:30 Юлия Туренко
Где логика?: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
Где логика?: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба

30 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Где логика. 6 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске шоу Где логика?: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся импровизаторы Валентин Михиенко и Роман Мищеряков против ведущей проекта Нового канала "Аферисты в сетях" Елены-Кристины Лебедь и певицы Виктории Смеюхи. Чья логика победит – мужская или женская?

6 выпуск проекта Где логика? смотрите 30 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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