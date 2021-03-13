Где логика?: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2021)
13 марта 2021 07:00
Где логика?: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2021)
пресс-служба
16 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Где логика.
Где логика?: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». Новый канал покажет сразу два выпуска шоу. Певица Оля Цибульская и хореограф Илона Гвоздева будут играть против певца Ivan Navi и ведущего Дмитрия Танковича. Чья логика победит – мужская или женская?
4 выпуск проекта Где логика? смотрите 16 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.