Где логика?: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2021)

Где логика?: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2021)

16 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Где логика.

Смотрите в 4 выпуске шоу Где логика? : Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». Новый канал покажет сразу два выпуска шоу. Певица Оля Цибульская и хореограф Илона Гвоздева будут играть против певца Ivan Navi и ведущего Дмитрия Танковича. Чья логика победит – мужская или женская?

4 выпуск проекта Где логика? смотрите 16 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.