Где логика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)

6 марта 2021 02:00 Юлия Крутиева
Где логика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)
Где логика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)
пресс-служба

9 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск шоу Где логика.

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Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В день старта проекта Новый канал покажет сразу два выпуска шоу. В первом противостоянии сойдутся актер Тарас Цимбалюк и юморист Александр Эллерт против актрисы Ксении Мишиной и певицы Златы Огневич. А дальше вас ждет битва титанов: певица Оля Полякова в паре с ведущей Машей Ефросининой будут играть против телеведущих Александра Педана и Юрия Горбунова. Чья логика победит – мужская или женская?

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