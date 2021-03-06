Где логика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)

Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В день старта проекта Новый канал покажет сразу два выпуска шоу. В первом противостоянии сойдутся актер Тарас Цимбалюк и юморист Александр Эллерт против актрисы Ксении Мишиной и певицы Златы Огневич. А дальше вас ждет битва титанов: певица Оля Полякова в паре с ведущей Машей Ефросининой будут играть против телеведущих Александра Педана и Юрия Горбунова. Чья логика победит – мужская или женская?