Где логика?: дата премьеры шоу и что осталось за кадром – интересные факты

Где логика?: дата премьеры шоу и что осталось за кадром – интересные факты

Как снимали шоу «Где логика?» - все самое интересное читайте в нашем материале.

Капризная техника

«Что осталось за кадром?» – этот вопрос всегда интересует телезрителя. Команда создателей шоу «Где логика?» , которое уже 9 марта покажет Новый канал, поделилась секретами подготовки и процесса съемок, а также рассказала несколько интересных фактов о звездных участниках.

На любой съемочной площадке бывают «факапы», которые невозможно предвидеть.

С техническими форс-мажорами мы столкнулись и за день до съемок, и перед съемками, а также во время съемок. К сожалению, этого было не избежать, ведь шоу новое, и все мы пробовали впервые, – говорит руководитель проекта Максим Пастухов.

Помню, что за день до начала съемочного процесса у нас была репетиция, чтобы понять, все ли нормально работает. Начали около 16:00, – рассказывает режиссер проекта Светлана Шкробот. – И вот мы выводим картинки на экраны и понимаем, что многие из них просто не видно. Например, они слишком мелкие. Пришлось срочно находить новые иллюстрации под задания. Представьте, за один вечер надо было проверить и переделать картинки на три программы на следующий день. А потом это же сделать еще с 12-ю следующими выпусками.

С непредсказуемыми задачами до съемок команда справилась, но ждали еще сюрпризы на съемках.

За полчаса до старта съемок у нас сломался кран, – вспоминает продюсер Дмитрий Виноградов. – Наверное, впервые за много лет съемок шоу. А уже во время съемочного процесса дали о себе знать кнопки. Наверное, устали за первые дни работы и обе (!) перестали работать. Но паники не было. Пока техническая служба исправляла ситуацию, мы примерно в течение 20-ти минут могли нормально пообщаться с участниками и ведущим на площадке.

От таких шуток техники процесс съемок «Где логика?» особо не пострадал, ведь команда проекта – настоящие профессионалы.

Звезды такие звезды

Звезды украинского шоу-бизнеса тоже не могут без сюрпризов. Особенно если это новый формат шоу на украинском телевидении. Всем все интересно, множество эмоций, а желание победить – зашкаливает.

Нам было очень забавно, когда некоторые участники пытались выпытать заранее ответы на все задания. Уговаривали, как могли, но мы не поддались. В кадре все по-честному, – делится Максим Пастухов. – И, кстати, было запланировано отдавать победителям их призы – гири «Железная логика». Это не реквизит, если что. Но половина участников их просто забыли, поэтому просим всех звезд вернуться за своими трофеями.

Работа звезд в паре была очень слаженная

Нам запомнился факт, что почти в каждой паре перед съемками происходило распределение ролей: кто-то должен был отвечать за интеллектуальную часть в шоу, то есть, разгадывать ребусы, а кто-то – за развлекательную, то есть, шутить и быстро нажимать на кнопку, – вспоминает шеф-редактор проекта Анастасия Кутузова. – В итоге получалась очень классная командная игра. Правда, часто эти роли менялись, но главное – звезды круто себя показали.

Команды звезд подбирали долго – нужно, чтобы игроков что-то связывало. Например, Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной. Да-да, поединок был между идеальными парами. Подруги Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с Позитивом и блогером Димой Евтушенко. А Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном. Вот это настоящая битва титанов!

Команда «Где логика?» вспоминает и рассказывает все эти закулисные моменты с улыбкой и гордостью. Представьте, впервые за историю съемок телевизионных шоу для Нового канала все 15 выпусков программы сняли всего за пять дней, одним пулом. Ох, как интересно уже увидеть, что же там получилось.

Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» стартует 9 марта в 19:00 на Новом канале. Не пропустите взрывную премьеру этой весны!

Напомним,