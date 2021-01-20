На 49-м году жизни умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Утро 20 января принесло печальные новости о смерти Сергея Ермакова.
Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января солнечным утром, простите больше писать не могу слишком больно... - оставила пост в Фейсбук светская львица.
С детства Сергей болел сахарным диабетом, что сказалось на его зрении и слухе. Практически всю свою жизнь дизайнер был незрячим, а в последнее время передвигался на коляске.
Однако все эти трудности не мешали ему творить шедевры. Наряды от украинского кутюрье очень ценились заграницей. А в Украине в платья от Ермакова одевались Ирина Билык, Камалия, Ольга Сумская, Светлана Лобода, Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Надежда Мейхер и многие другие.
В своих последних интервью Сергей Ермаков делился планами на ближайшее будущее... но жизнь распорядилась по-своему. Светлая память fashion-гуру!