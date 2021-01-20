На 49-м году жизни умер украинский дизайнер Сергей Ермаков

20 января 2021 13:20 Юлия Крутиева
На 49-м году жизни умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Украинский кутюрье Сергей Ермаков
социальная сеть Facebook

Утро 20 января принесло печальные новости о смерти Сергея Ермакова.

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Сегодня стало известно, что в возрасте 48 лет оборвалась жизнь знаменитого украинского кутюрье Сергея Ермакова. О смерти дизайнера сообщила его подруга Светлана Вольнова. О причине смерти Ермакова пока что ничего не известно.

Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января солнечным утром, простите больше писать не могу слишком больно... - оставила пост в Фейсбук светская львица.

С детства Сергей болел сахарным диабетом, что сказалось на его зрении и слухе. Практически всю свою жизнь дизайнер был незрячим, а в последнее время передвигался на коляске.

Дизайнер Сергей Ермаков / социальная сеть Facebook

Однако все эти трудности не мешали ему творить шедевры. Наряды от украинского кутюрье очень ценились заграницей. А в Украине в платья от Ермакова одевались Ирина Билык, Камалия, Ольга Сумская, Светлана Лобода, Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Надежда Мейхер и многие другие.

В своих последних интервью Сергей Ермаков делился планами на ближайшее будущее... но жизнь распорядилась по-своему. Светлая память fashion-гуру!

 

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