Невидимый гость: на Интере состоится премьера детективного триллера
В пятницу, 22 января, в 21:00 на «Интере» – телепремьера испанского детективного триллера «Невидимый гость».
Бизнесмена, обвиняемого в убийстве, играет Марио Касас – звезда нашумевшего фильма «Три метра над уровнем неба». Актер признается, что работа в «Невидимом госте» стала для него настоящим вызовом:
Едва прочитав сценарий, я понял, что эта история будет держать зрителей в напряжении сильнее фильмов Хичкока. Мне впервые довелось играть такого неоднозначного, многогранного и темного персонажа. К тому же с Адрианом Дорией мы совершенно разные – и по характеру, и по поведению, и по образу мышления.
Я вырос на книгах Агаты Кристи и всегда хотел снять фильм, события которого развивались бы в закрытой комнате, – рассказывает режиссер. – «Невидимый гость» – это история о том, как в попытке скрыть одну проблему люди создают другие, причем более серьезные. Человек, чье социальное положение становится шатким, способен на многое.
Чтобы образы героев и их действия выглядели на экране достоверно, перед написанием сценария Ориол изучал психотипы людей, читал статьи на эту тему, консультировался со специалистами.
Я обращался к полицейским и адвокату по уголовным делам, – признается Паоло. – Они помогли мне описать и показать, как происходит процесс подготовки обвиняемого к судебному заседанию. Мне хотелось, чтобы разговоры между главным героем и его адвокатом напоминали дуэль, где каждое слово звучало бы как выстрел.
Чтобы добиться такого эффекта, на протяжении двух месяцев актеры вместе с режиссером отрабатывали диалоги на репетициях.
Что скрывает Адриан Дория? И чем обернется для бизнесмена сотрудничество с именитым адвокатом? Смотрите премьеру детективного триллера «Невидимый гость» в пятницу, 22 января, в 21:00 на «Интере».