Невидимый гость: на Интере состоится премьера детективного триллера

В пятницу, 22 января, в 21:00 на «Интере» – телепремьера испанского детективного триллера «Невидимый гость».

Запутанный сюжет, неожиданная развязка и Марио Касас в главной роли делают фильм одним из самых успешных в своем жанре за последние годы. По сюжету фильма молодого бизнесмена Адриана Дорию обвиняют в убийстве любовницы Лауры. Но он не признает вину и нанимает высококлассного адвоката Вирджинию Гудман, для которой это последнее дело в карьере, и она не собирается его проигрывать. Чтобы обсудить стратегию защиты, Вирджиния приходит в квартиру Дории, где он содержится под домашним арестом. Адвокат просит мужчину рассказать, как все было на самом деле. Адриан даже не подозревает, к каким последствиям приведут его откровения…

Бизнесмена, обвиняемого в убийстве, играет Марио Касас – звезда нашумевшего фильма «Три метра над уровнем неба». Актер признается, что работа в «Невидимом госте» стала для него настоящим вызовом:

Едва прочитав сценарий, я понял, что эта история будет держать зрителей в напряжении сильнее фильмов Хичкока. Мне впервые довелось играть такого неоднозначного, многогранного и темного персонажа. К тому же с Адрианом Дорией мы совершенно разные – и по характеру, и по поведению, и по образу мышления.

Режиссер и автор сценария «Невидимого гостя» – Ориол Паоло. Это его второй полнометражный фильм после триллера «Тело», удостоенного нескольких кинопремий «Гойя». А «Невидимый гость» был признан критиками одной из лучших картин в жанре детективного триллера. И получил награду Международного кинофестиваля в Портленде. Кроме того, уже сняты три ремейка фильма Ориола Паоло: один в Италии – под названием «Невидимый свидетель» (Il testimone invisibile), и два в Индии – картины «Месть» (Badla) и «Кто» (Evaru).

Я вырос на книгах Агаты Кристи и всегда хотел снять фильм, события которого развивались бы в закрытой комнате, – рассказывает режиссер. – «Невидимый гость» – это история о том, как в попытке скрыть одну проблему люди создают другие, причем более серьезные. Человек, чье социальное положение становится шатким, способен на многое.

Чтобы образы героев и их действия выглядели на экране достоверно, перед написанием сценария Ориол изучал психотипы людей, читал статьи на эту тему, консультировался со специалистами.

Я обращался к полицейским и адвокату по уголовным делам, – признается Паоло. – Они помогли мне описать и показать, как происходит процесс подготовки обвиняемого к судебному заседанию. Мне хотелось, чтобы разговоры между главным героем и его адвокатом напоминали дуэль, где каждое слово звучало бы как выстрел.

Чтобы добиться такого эффекта, на протяжении двух месяцев актеры вместе с режиссером отрабатывали диалоги на репетициях.

Съемки «Невидимого гостя» проходили в Испании – в Барселоне, в провинции Бискайе и в долине Валь-де-Нурия. Особое внимание в картине режиссер уделил музыке – ему важно было, чтобы она погружала зрителей в нужную атмосферу. Поэтому написание саундреков к детективному триллеру Ориол Паоло доверил знаменитому испанскому композитору Фернандо Веласкесу.

Что скрывает Адриан Дория? И чем обернется для бизнесмена сотрудничество с именитым адвокатом? Смотрите премьеру детективного триллера «Невидимый гость» в пятницу, 22 января, в 21:00 на «Интере».