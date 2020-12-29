Охота на Санту: комедийный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли

Охота на Санту: комедийный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли

С 31 декабря в кинотеатрах Украины можно посмотреть комедийный боевик "Охота на Санту".

Необычный Санта-Клаус, также известный как Крис Крингл ( Мел Гибсон ), живет на Аляске со своей темнокожей женой Рут (Марианн Жан-Батист). Он занимается фермерским хозяйством и управляет бизнесом по производству рождественских подарков.

Дела идут плохо, поскольку в мире становится все меньше хороших мальчиков и девочек, заслуживающих подарков от Санты. Из-за этого фабрика Криса терпит убытки и правительство США, которое субсидирует это предприятие, предлагает ему заключить контракт на производство деталей для истребителей.

И без того разочаровавшийся во всем мире Санта вынужден разрешить военным прийти на фабрику, и теперь его верные помощники эльфы должны будут помогать создавать боевые самолеты.

В это самое время один богатый злобный мальчик, известный своим отвратительным поведением, получает кусок угля вместо подарка на Рождество. Желая отомстить, он отправляет на Аляску профессионального наемного убийцу по кличке Тощий (Уолтон Гоггинс), поручив ему принести голову бессмертного Санта-Клауса.

Удастся ли Санте отбиться от киллера, посланного непослушным ребенком, можно узнать, посмотрев комедийный боевик “Охота на Санту” в кинотеатрах с 31 декабря.

Напомним,