Охота на Санту: комедийный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли

Эксклюзив 29 декабря 2021 01:00 Юлия Крутиева
Охота на Санту: комедийный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли
Охота на Санту: комедийный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли
пресс-служба

С 31 декабря в кинотеатрах Украины можно посмотреть комедийный боевик "Охота на Санту".

Читайте такжеИрина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуры
Необычный Санта-Клаус, также известный как Крис Крингл (Мел Гибсон), живет на Аляске со своей темнокожей женой Рут (Марианн Жан-Батист). Он занимается фермерским хозяйством и управляет бизнесом по производству рождественских подарков.

Дела идут плохо, поскольку в мире становится все меньше хороших мальчиков и девочек, заслуживающих подарков от Санты. Из-за этого фабрика Криса терпит убытки и правительство США, которое субсидирует это предприятие, предлагает ему заключить контракт на производство деталей для истребителей.

И без того разочаровавшийся во всем мире Санта вынужден разрешить военным прийти на фабрику, и теперь его верные помощники эльфы должны будут помогать создавать боевые самолеты.

Читайте также18-летний олигарх: канал "Украина" покажет комедию с Лилией Ребрик в главной роли
 В это самое время один богатый злобный мальчик, известный своим отвратительным поведением, получает кусок угля вместо подарка на Рождество. Желая отомстить, он отправляет на Аляску профессионального наемного убийцу по кличке Тощий (Уолтон Гоггинс), поручив ему принести голову бессмертного Санта-Клауса.

Удастся ли Санте отбиться от киллера, посланного непослушным ребенком, можно узнать, посмотрев комедийный боевик “Охота на Санту” в кинотеатрах с 31 декабря.

Напомним, 

Облако тегов

Мел Гибсон кино фильм премьера эксклюзив что посмотреть в кино что посмотреть Охота на Санту

Материалы по теме

Анастасия Даугуле: Мечтаю встретить Новый год на лыжах
Интервью

Анастасия Даугуле: Мечтаю встретить Новый год на лыжахЭксклюзив
Александр Лукьяненко: На прощание уходящему году я бы сказал: «Спасибо, что живой»
Интервью

Александр Лукьяненко: На прощание уходящему году я бы сказал: «Спасибо, что живой»Эксклюзив
Максим Сикора: Нужно всегда помнить о том, что любовь – это магия
Интервью

Максим Сикора: Нужно всегда помнить о том, что любовь – это магияЭксклюзив
Телятина с красными овощами: рецепт от шеф-повара пошагово
Еда и рецепты

Телятина с красными овощами: рецепт от шеф-повара пошаговоЭксклюзив

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Поговори с ней: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.12.2020)

Поговори с ней: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK