18-летний олигарх: канал "Украина" покажет комедию с Лилией Ребрик в главной роли

28 декабря 2021 18:15 Юлия Крутиева
18-летний олигарх: канал
18-летний олигарх: канал "Украина" покажет комедию с Лилией Ребрик в главной роли
пресс-служба канала Украина

В четверг, 31 декабря, в 12:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «18-летний олигарх», совместного проекта канала «Украина» и студии «Квартал 95».

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Главные роли в новой комедийной мелодраме «18-летний олигарх» сыграли Ирина Гришак, Иван Оганесян и Лилия Ребрик

Успешный олигарх Эдик ведет разгульный образ жизни, не уважает и не ценит других. В один день его прежняя жизнь рушится – он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Пытаясь наказать неверную супругу, Эдик решает передать компанию и все имущество своей внебрачной 18-летней дочке Лесе, живущем в глухом селе. Но найти с ней общий язык окажется совсем непросто – мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму девушку никогда раньше не видел. 

По словам актрисы Ирины Гришак, которая исполнила роль боевой и своенравной Леси, ради этого проекта ей пришлось научиться водить машину. На съемках «18-летнего олигарха» она впервые села за руль – и сразу большого грузового авто.

УАЗик – вот такая моя первая тачка, – смеется Ира. – Села в эту машину и почувствовала, будто она действительно моя. Не буду скрывать, для девочки это достаточно сложно – выжимать сцепление или выкручивать руль, но мне настолько понравилось, что эти факторы в противовес не вставали. После этого мне уже ничего не страшно. Сидеть за рулем – настоящий кайф! Теперь нужно свою машину, только желательно автомат.

18-летний олигарх: канал "Украина" покажет комедию с Лилией Ребрик в главной роли / пресс-служба канала Украина
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К слову, на съемках Ире удалось не только «полихачить» на УАЗике, но и прокатиться на Ягуаре. Впрочем, признается девушка, это совершенно не ее машина, и в сценах, где нужно было на ней ездить, задействовали дублера.

Родителей Леси, олигарха Эдика и эффектную Лену, которая после рождения дочери отправилась на поиски лучшей жизни за границу, воплотили популярные артисты Иван Оганесян и Лилия Ребрик. Ведущая программы «Ранок з Україною» признается – никогда раньше не играла маму столь взрослой девушки, но ни с какими противоречиями на съемках не сталкивалась.

Чисто теоретически, у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так, – говорит Лилия Ребрик. – Ира Гришак, моя кинодочка в этом проекте, уже когда-то играла маму моей Дианы (старшая дочь телеведущей Диана Дикая – ред.), это было 2 года назад в сериале «Солнечный ноябрь». Так что, встретившись на съемках в гримерке, у нас с ней сложился очень теплый разговор.

18-летний олигарх: канал "Украина" покажет комедию с Лилией Ребрик в главной роли / пресс-служба канала Украина
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Также роли в сериале исполнили Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков, Александр Ганноченко, Андрей Алехин, Юрий Крапов, Мика Фаталов. Режиссер-постановщик – Андрей Силкин. Съемки 4-серийного фильма проходили в Киеве и Киевской области. Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.

Напомним, 

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