Лилия Ребрик удивила кардинальной сменой имиджа: не узнать!
Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик поразила поклонников новым невероятным образом.
С помощью коротких игривых кудрей, тонких бровей и красных уст она создала очень элегантный и загадочный образ из прошлого века. Роскошное платье с блестками открывает декольте ведущей и обнажает стройные ножки. Дополняют наряд деликатные перчатки, атласные туфли, бусы и серьги из жемчуга и веер.
Немного шика из 30-х. Везет мне работать с настоящими феями красоты, которые оденут тебя с иголочки, нарисуют, а ты ходи и чувствуй себя Богиней с другого века. Смотришь потом на фото: «Как будто ты и не ты...» Но это, пожалуй, и есть изюминка нашей профессии – быть разной и при этом оставаться собой. Но «ровно в полночь карета превратится в тыкву», и не представляете, какая радость затем влезть в любимые кроссовки и спортивный стиль – и шагом марш, – написала Лилия Ребрик.