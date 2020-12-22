Лилия Ребрик удивила кардинальной сменой имиджа: не узнать!

22 декабря 2020 13:40 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик удивила кардинальной сменой имиджа: не узнать!
Ведущая Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик поразила поклонников новым невероятным образом.

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На своей странице в Инстаграм Лилия Ребрик опубликовала серию фото, на которых ее просто невозможно узнать. Звезда примерила наряды в стиле 30-х годов. 

С помощью коротких игривых кудрей, тонких бровей и красных уст она создала очень элегантный и загадочный образ из прошлого века. Роскошное платье с блестками открывает декольте ведущей и обнажает стройные ножки. Дополняют наряд деликатные перчатки, атласные туфли, бусы и серьги из жемчуга и веер.

Немного шика из 30-х. Везет мне работать с настоящими феями красоты, которые оденут тебя с иголочки, нарисуют, а ты ходи и чувствуй себя Богиней с другого века. Смотришь потом на фото: «Как будто ты и не ты...» Но это, пожалуй, и есть изюминка нашей профессии – быть разной и при этом оставаться собой. Но «ровно в полночь карета превратится в тыкву», и не представляете, какая радость затем влезть в любимые кроссовки и спортивный стиль – и шагом марш, – написала Лилия Ребрик.

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
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Ведущая программы «Ранок з Україною» поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им этот образ, те же оставили сотни восторженных комментариев и отметили, что в любом наряде телезвезда выглядит потрясающе.

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, 

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