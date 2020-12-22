Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска

Эксклюзив 22 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 17 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 17.12.2020 Леся Никитюк чуть не утонула в финале, а MamaRika и Яна Глущенко признались, что их «застукивали» во время секса.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили юморист Александр Бережок, телеведущие Григорий Решетник и Владимир Остапчук во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – певица MamaRika, актриса Даша Трегубова и юмористка Яна Глущенко. Чья же команда оказалась сильнее?

В конкурсе «Руки-ноги» мужская команда 55 секунд собирала слово «звабник», и все же у них не получилось это сделать.

Интересные факты об участницах женской команды стали известны во время обсуждения одного из бонусных вопросов. Во время обсуждения того, сколько процентов мужчин «застукивали» во время секса, девушки решили рассказать еще и о личной жизни. Так мы узнали, что у MamaRika и Яны Глущенко был такой опыт, а Леся Никитюк слышала подобные истории от друзей.

В конкурсе «Кнопка» девушки разгромили мужскую команду. Блестала познаниями в музыке, как всегда, Леся Никитюк, но не отставали от нее Яна Глущенко и MamaRika.

Если мужчины угадали только песню 2000-го года «It`s my life», то шансов у них не было. Пять-один – это разгром, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Александр Педан.

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В раунде «Обмен ролями» команды угадывали, какая звезда украинского шоу-бизнеса где родилась. Мужчины расставляли фигурки известных девушек по карте Украины, а женская команда должна была расставить мужчин-селебритис.

Мужчины, вы удивили. Оказывается, вы интересуетесь девушками не так поверхностно, как кажется. Девочки, а вы вели себя, как фанатки Винника, которые попали на его концерт – пищали что-то и бегали. Леся Никитюк, за фразу «Винник же с Волчанска» от реальных его фанаток можно и получить, – пошутил Педан.

В раунде «Правда или ложь», кроме интересных историй звезд, было еще две дисквалификации. Первая – капитана команды Сергея Притулы, потому что тот рассказал историю вообще не по правилам шоу. А вторая – Яны Глущенко, потому что она, якобы в шутку, но подсказала своей коллеге Даше Трегубовой.

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В финале капитаны команд надели оригинальные костюмы мочалок, а участники команд должны были выжать из них воду с бассейна в ванную. А потом уже – у кого больше воды, тот победил.

Но что-то пошло не так и Леся Никитюк чуть не утонула. Как спасали ведущую и какой рекорд установили в финале шоу, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

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