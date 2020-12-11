Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

11 декабря 2020 16:10 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
пресс-служба Нового канала

17 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 17 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 17 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: На этой неделе в битву полов вступят: юмористы Саша Бережок и Яна Глущенко, ведущие Григорий Решетник и Владимир Остапчук, актриса Даша Трегубова и певица MamaRika. Какие таланты продемонстрируют команды и чем Леся Никитюк не на шутку перепугала всю съемочную команду?

17 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 17.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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