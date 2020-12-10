Хто зверху-10: Андрей Шабанов на съемках проекта остался без штанов

10 декабря 2020 11:25 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: Андрей Шабанов на съемках проекта остался без штанов
Ведущий Андрей Шабанов
пресс-служба Нового канала

Во время раунда «Стеклянная доска» на шоу «Хто зверху?» (Новый канал) стало очень жарко.

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Украинские звезды в программе «Хто зверху?» (Новый канал) по-настоящему творят и вытворяют. В каждом раунде они могут оригинально себя проявить или пошутить, рассказать неизвестные личные факты или продемонстрировать скрытые умения.

Вот, например, традиционный седьмой раунд шоу «Стеклянная доска». По правилам, на стеклянной поверхности нужно продержаться, лежа на животе, 60 секунд, и при этом отвечать на вопросы. Большинство гостей студии сосредотачиваются именно на интеллектуальном задании, но не все. Например, мужчины часто снимают футболки, чтобы лучше приклеиться торсом к доске. Так делал актер и блогер Богдан Шелудяк, музыкант Дмитрий Каднай и радиоведущий Никита Добрынин.

В десятом, юбилейном сезоне шоу «Хто зверху?» ведущий Андрей Шабанов снял перед испытаниям не футболку, а штаны. И, кстати, сделал это не впервые в истории шоу, а во второй раз.

Я снимаю штаны не для того, чтобы хайпонуть или показать свое белье или пятую точку зрителям, – объясняет Шабанов. – Доска – скользкая. Поэтому я снимаю штаны, чтобы сцепление моего тела с ней было сильнее. На этот раз на шоу вообще все было идеально. Доска стояла почти под 90 градусов, а я все равно на ней был и не сползал. Это свидетельствует о том, что моя концепция работает. Можно было, конечно, снять футболку и использовать пуп в качестве присоски, но я решил пожалеть зрителей. Зачем, чтобы у них челюсть отвисла от моих восьми кубиков?

Ведущий Андрей Шабанов / пресс-служба Нового канала
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Представительница женской команды DJ NANA тоже решила покреативить и, сняв пиджак, в одном топе и велосипедках уселась на доске в шпагате. 

DJ NANA / пресс-служба Нового канала
По сколько ответов дали участники, и какая команда победила в упорной борьбе – смотрите «Хто зверху?» 10 декабря в 19:00 на Новом канале.

Напомним, 

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