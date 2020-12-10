Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов и выступил в мини-платье на сцене со Славой Каминской

10 декабря 2020 03:30 Юлия Крутиева
Игорь Ласточкин стал
Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов
пресс-служба канала Украина

Накануне Нового года, 31 декабря, в 20:00 канал «Украина» покажет масштабное праздничное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» с ведущими Олей Поляковой и Владимиром Остапчуком.

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Популярный украинский актер Игорь Ласточкин выступит на грандиозном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». А его перформанс станет настоящим подарком не только для зрителей, но и для партнерши по сцене. Ведь актер неожиданно перевоплотился в образ одной из солисток популярной женской группы «НЕАНГЕЛЫ».

На съемочной площадке Ласточкин появился в блестящем мини, черных колготках с блестками и на каблуках. А дополнил образ и сделал актера более похожим на Викторию Смеюху парик с длинными черными волосами. Эксперимент актера оценили все присутствующие, а участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская даже некоторое время думала, что рядом с ней стоит ее постоянная коллега Вика.

Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов и выступил в мини-платье на сцене со Славой Каминской / пресс-служба

Я понимала, что рядом находится кто-то в блестящем платье, которые так любит моя коллега Виктория. Они достаточно экстравагантные! Но это было очень смешно! На самом деле, когда я повернулась и увидела Игоря, не могла сдержать эмоций. Оказывается, Вика – это заразно! – смеясь, рассказала Слава Каминская за кулисами грандиозного шоу.

Более того, Слава даже успела найти схожие черты у «черненьких» из «НЕАНГЕЛОВ».

Сходство есть! В черных волосах, в размере ноги и декольте. А еще Ласточкин смешной, а моя Вика тоже очень смешная! – отметила солистка группы «НЕАНГЕЛЫ».

Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов и выступил в мини-платье на сцене со Славой Каминской / пресс-служба

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Насладиться просмотром грандиозного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» зрители смогут 31 декабря в 20:00 в эфире канала «Украина». Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO» и многие другие.

Напомним, 

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