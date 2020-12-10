Игорь Ласточкин стал "черненькой" из НеАнгелов и выступил в мини-платье на сцене со Славой Каминской
Накануне Нового года, 31 декабря, в 20:00 канал «Украина» покажет масштабное праздничное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» с ведущими Олей Поляковой и Владимиром Остапчуком.
На съемочной площадке Ласточкин появился в блестящем мини, черных колготках с блестками и на каблуках. А дополнил образ и сделал актера более похожим на Викторию Смеюху парик с длинными черными волосами. Эксперимент актера оценили все присутствующие, а участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская даже некоторое время думала, что рядом с ней стоит ее постоянная коллега Вика.
Я понимала, что рядом находится кто-то в блестящем платье, которые так любит моя коллега Виктория. Они достаточно экстравагантные! Но это было очень смешно! На самом деле, когда я повернулась и увидела Игоря, не могла сдержать эмоций. Оказывается, Вика – это заразно! – смеясь, рассказала Слава Каминская за кулисами грандиозного шоу.
Более того, Слава даже успела найти схожие черты у «черненьких» из «НЕАНГЕЛОВ».
Сходство есть! В черных волосах, в размере ноги и декольте. А еще Ласточкин смешной, а моя Вика тоже очень смешная! – отметила солистка группы «НЕАНГЕЛЫ».
Напомним,