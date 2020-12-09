Кохання на виживання-4: участница реалити хотела покончить с собой

Кохання на виживання-4: участница реалити хотела покончить с собой

Пройти детектор лжи и остаться вместе – если бы Новый канал придумывал альтернативное название реалити «Кохання на виживання-4», оно было бы таким.

На последнем испытании полиграф показывает жуткие скелеты в шкафу. Иногда участники диву даются, с кем живут. Участник реалити «Кохання на виживання-4» Сергей тоже был шокирован услышанным. Его супруга Маша призналась, что у нее возникали мысли покончить с собой, чтобы мужа мучила совесть.

Не знаю, как ее доводил, чтобы она так думала, – удивлялся Сергей. – Если приношу такие страдания, зачем нужен ей? Я не такой человек, который будет удерживать силой. Если ей некомфортно со мной, что мы делаем в Перу?

Кохання на виживання-4: участница реалити хотела покончить с собой / пресс-служба Нового канала

Девушка жаловалась на мужа, что тот не помогает ей с сыном, что он слишком вспыльчивый, и даже давал ей пощечину. Да и у Сергея накопилось немало претензий к супруге. На последнем испытании в реалити «Кохання на виживання» казалось, что их пару ждет громкий развод.

По прилету домой было очень сложно, у каждого из нас были какие-то внутренние обиды, пытались обсуждать, но каждый разговор заканчивался ссорой, – признается Маша. – Это была наша самая главная проблема. Сейчас не без этого, но всегда стараемся прислушиваться друг к дружке. Со своей стороны, начала признавать ошибки – если неправа, могу подойти и извиниться, а не настаивать на своем, как раньше. Еще сбылась одна моя мечта – Сережа стал внимательным к сыну. За этот год произошло много разных жизненных ситуаций. Очень счастлива, что в этот момент у меня была поддержка. Наконец мы осознали, что нужно помогать друг другу, а ссоры ни к чему хорошему нас не приведут.

Кохання на виживання-4: участница реалити хотела покончить с собой / пресс-служба Нового канала

Как изменятся отношения у других пар участников – смотрите в реалити «Кохання на виживання» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,