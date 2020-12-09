Супер Топ-модель по-украински: Сергей Никитюк получал угрозы от бойфрендов девушек-моделей

Эксперт модельного реалити Нового канала Сергей Никитюк признался, что его работа нравится не всем.

Сергей Никитюк – не только эксперт реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» , но и модельный скаут и букер. Иными словами, он ищет новых моделей и занимается их профессиональным ростом. Недавно Сергей стал гостем программы «Без грима» на YouTube-канале Анны Буткевич, в котором рассказал, как общается со своими подопечными.

Для меня самое важное – видеть, как модели, которыми я занимаюсь, становятся хорошими людьми. Наблюдать, как мои советы помогают им стать личностями. Показы, съемки, контракты забудутся. А то, какими они стали внутри, – до конца жизни, – считает Сергей Никитюк. – Поэтому я всегда контролирую девушек и слежу за тем, чтобы они оставались людьми в любых ситуациях. С моделями разговариваю очень жестко и часто использую нецензурную лексику в самом грязном ее виде. Мне кажется, что именно так можно объяснить все наиболее доходчиво.

Иногда и с Сергеем Никитюком общаются грубо. Правда, не сами модели, а их парни.

Были истории, когда мне с угрозами звонили бойфренды девушек-моделей, с которыми я работаю. Они не хотели, чтобы кто-то куда-то летел по контракту… – рассказал эксперт модельного реалити. – Что я могу сделать в таких ситуациях? Ничего. Разве что посмеяться.

А вот звонков от бизнесменов с предложением девушкам-подопечным Никитюка поработать в эскорте букер, к счастью, не получал.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,