Супер Топ-модель по-украински: Сергей Никитюк получал угрозы от бойфрендов девушек-моделей
Эксперт модельного реалити Нового канала Сергей Никитюк признался, что его работа нравится не всем.
Для меня самое важное – видеть, как модели, которыми я занимаюсь, становятся хорошими людьми. Наблюдать, как мои советы помогают им стать личностями. Показы, съемки, контракты забудутся. А то, какими они стали внутри, – до конца жизни, – считает Сергей Никитюк. – Поэтому я всегда контролирую девушек и слежу за тем, чтобы они оставались людьми в любых ситуациях. С моделями разговариваю очень жестко и часто использую нецензурную лексику в самом грязном ее виде. Мне кажется, что именно так можно объяснить все наиболее доходчиво.
Иногда и с Сергеем Никитюком общаются грубо. Правда, не сами модели, а их парни.
Были истории, когда мне с угрозами звонили бойфренды девушек-моделей, с которыми я работаю. Они не хотели, чтобы кто-то куда-то летел по контракту… – рассказал эксперт модельного реалити. – Что я могу сделать в таких ситуациях? Ничего. Разве что посмеяться.
А вот звонков от бизнесменов с предложением девушкам-подопечным Никитюка поработать в эскорте букер, к счастью, не получал.
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Напомним,