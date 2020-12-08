Кэтрин Зета-Джонс получила серьезную травму ноги, наряжая елку на Рождество

Множество звезд уже начали подготовку ко встрече Рождества и Нового года 2021.

Потап и Настя Каменских, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Маша Ефросинина и другие украинские звезды уже успели похвастаться в Инстаграм своими яркими новогодними елками.

Но вот не для всех знаменитостей процесс украшения дома и главного символа новогодней ночи прошел удачно. Больше всего не повезло актрисе Кэтрин Зета-Джонс.

Обладательница премии «Оскар» получила серьезную травму ноги. Супруга 76-летнего легендарного актера Майкла Дугаласа рассказала, как все произошло.

Оказалось, что ей на ногу упало украшение в виде скульптуры из железного прута. Саму игрушку Зета-Джонс решила не показывать, хотя призналась, что изначально ей она не понравилась.

Также на своей странице в Инстаграм Кэтрин опубликовала короткое видео, в котором показала свою замотанную в пакет со льдом травмированную лодыжку.

Реакция фолловеров 51-летней актрисы не заставила на себя долго ждать. Публика засыпали свою любимицу пожеланиями скорейшего выздоровления.

Напомним,