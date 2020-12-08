МАСКА: рассекречен четвертый звездный детектив шоу

8 декабря 2020 12:18 Юлия Крутиева
МАСКА: рассекречен четвертый звездный детектив шоу
МАСКА: рассекречен четвертый звездный детектив шоу
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Грандиозное шоу «МАСКА» по всемирно известному формату The Masked Singer, которое будет выходить на телеканале «Украина», соберет на своей сцене самых ярких украинских артистов.

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При этом их личности – главная загадка проекта, распутывать которую будут зрители и звездные детективы шоу. Одним из них станет популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко, который получил всемирную славу в образе зажигательной и экстравагантной Верки Сердючки.

Андрей Данилко – самый яркий и известный в Украине мастер перевоплощения. Он как никто знает, что такое – быть в образе, под маской. Его сценический образ Верка Сердючка знают далеко за пределами нашей страны, Верка, без преувеличения, – главная звезда «Евровидения», она даже снялась в голливудской экшн-комедии. При этом сам Андрей Данилко – человек искренний и достаточно скромный, он никогда не лукавит, всегда говорит прямо, что думает, и поступает, как считает нужным сам.

Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? – удивляется Андрей Данилко. – Так что буду откровенным – сижу, переживаю – угадаю-не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще.

В компании других звездных детективов шоу «МАСКА» артист будет выдвигать свои версии, какие украинские знаменитости могут скрываться под масками.

Андрей Данилко – музыкальный тяжеловес, который может обсудить не только вокальные данные участников, но и их артистические способности, характер, харизму, возможность преображаться. Он с интересом наблюдает за нашими участниками, отмечает мельчайшие подробности, часто парирует ведущему проекта Владимиру Остапчуку и не забывает подшучивать над коллегами, – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

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Задача звездных детективов в музыкальном шоу «МАСКА» – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Канал «Украина» уже рассекретил имена звездных детективов гипершоу «МАСКА», ими стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO и украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских.

Напомним,

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