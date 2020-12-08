МАСКА: рассекречен четвертый звездный детектив шоу
Грандиозное шоу «МАСКА» по всемирно известному формату The Masked Singer, которое будет выходить на телеканале «Украина», соберет на своей сцене самых ярких украинских артистов.
Андрей Данилко – самый яркий и известный в Украине мастер перевоплощения. Он как никто знает, что такое – быть в образе, под маской. Его сценический образ Верка Сердючка знают далеко за пределами нашей страны, Верка, без преувеличения, – главная звезда «Евровидения», она даже снялась в голливудской экшн-комедии. При этом сам Андрей Данилко – человек искренний и достаточно скромный, он никогда не лукавит, всегда говорит прямо, что думает, и поступает, как считает нужным сам.
Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? – удивляется Андрей Данилко. – Так что буду откровенным – сижу, переживаю – угадаю-не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще.
В компании других звездных детективов шоу «МАСКА» артист будет выдвигать свои версии, какие украинские знаменитости могут скрываться под масками.
Андрей Данилко – музыкальный тяжеловес, который может обсудить не только вокальные данные участников, но и их артистические способности, характер, харизму, возможность преображаться. Он с интересом наблюдает за нашими участниками, отмечает мельчайшие подробности, часто парирует ведущему проекта Владимиру Остапчуку и не забывает подшучивать над коллегами, – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.
Канал «Украина» уже рассекретил имена звездных детективов гипершоу «МАСКА», ими стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO и украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских.
Напомним,