МАСКА: Оля Полякова предстала в экстравагантном черно-белом мини-платье
7 декабря 2020 12:20
Юлия Крутиева
Детектив грандиозного шоу «МАСКА», премьера которого состоится на телеканале «Украина», Оля Полякова показала стильный black and white лук.
Наряды поп-королевы всегда вызывают восторг у поклонников ее творчества. На этот раз специально для оригинального шоу-детектива «МАСКА»
Оля Полякова выбрала экстравагантное и соблазнительное черно-белое платье, полностью покрытое объемными воланами.
Талию суперзвезды подчеркивает черный лакированный ремень, а массивные золотые аксессуары – колье и браслет из цепочек – добавляют ее образу дерзости. Волосы Оли собраны в объемный хвост, спереди выпущено несколько прядей. Завершает образ нежный макияж.
На своей странице в Instagram звезда поделилась пятью кадрами в этом образе, добавив хэштеги шоу «МАСКА» и призвав фолловеров голосовать за лучшее фото из серии. Комментарии под постом уже оставили звездный психолог Наталья Холоденко, певица Даша Астафьева, певец Вадим Олейник и еще более тысячи человек.
Напомним,