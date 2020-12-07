МАСКА: Оля Полякова предстала в экстравагантном черно-белом мини-платье

7 декабря 2020 12:20 Юлия Крутиева
МАСКА: Оля Полякова предстала в экстравагантном черно-белом мини-платье
Певица Оля Полякова
пресс-служба

Детектив грандиозного шоу «МАСКА», премьера которого состоится на телеканале «Украина», Оля Полякова показала стильный black and white лук.

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Наряды поп-королевы всегда вызывают восторг у поклонников ее творчества. На этот раз специально для оригинального шоу-детектива «МАСКА» Оля Полякова выбрала экстравагантное и соблазнительное черно-белое платье, полностью покрытое объемными воланами.

Талию суперзвезды подчеркивает черный лакированный ремень, а массивные золотые аксессуары – колье и браслет из цепочек – добавляют ее образу дерзости. Волосы Оли собраны в объемный хвост, спереди выпущено несколько прядей. Завершает образ нежный макияж.

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На своей странице в Instagram звезда поделилась пятью кадрами в этом образе, добавив хэштеги шоу «МАСКА» и призвав фолловеров голосовать за лучшее фото из серии. Комментарии под постом уже оставили звездный психолог Наталья Холоденко, певица Даша Астафьева, певец Вадим Олейник и еще более тысячи человек.

Напомним,

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