Холостячка: Ксения Мишина объяснила, почему не выгнала Андрея Рыбака после шокирующего признания
4 декабря телезрители увидели 7 выпуск романтического проекта Холостячка.
Очень сложно прощаться с участниками, ведь остались те, к кому у нее появились чувства. Одним из них является радиоведущий и комик Андрей Рыбак.
Вроде бы, именно у него было больше всего шансов покинуть проект в конце 7 выпуска, но Ксения решила иначе и на Церемонии роз подарила ему бутоньерку. Такое решение Холостячки вызвало бурную реакцию в Сети среди телезрителей реалити.
Но случилось так, что Рыбак влюбился в Мишину. Получается, что слово, данное другой девушке, он не сдержал. Что ему делать – мужчина не знал. В этом всем Андрей признался Ксении.
Холостячка была шокирована услышанным. Однако до Церемонии роз у нее было время все обдумать и принять решение по отношению к Рыбаку и всей этой ситуации.
На своей странице в Инстаграм актриса объяснила свое решение оставить далее Андрея Рыбака и пробовать с ним построить отношения:
Многие раскритиковали мой поступок в прошлом эфире, но многие меня и поддержали. Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я- женщина! Мне свойственно жить чувствами и эмоциями и я счастлива, что позволяю себе это. Я не играю в шахматы, просчитывая, кто же мне подходит лучше, не делаю прогнозы и не составляю Таблички с плюсами и минусами. Я живу и наслаждаюсь моментом, могу совершать ошибки, делать необдуманные поступки и не соответствовать чьим-то ожиданиям, потому что это моя жизнь, и я ей наслаждаюсь!
Решил высказаться об этой ситуации и Андрей Рыбак. Ведь его не меньше, чем Ксению, фолловеры забросали вопросами и осуждениями.
Сложный разговор! Сложное решение! Сложное шоу! Сложный Рыбак! Вы говорите «Ты что, не знал куда идешь?», «Ты не понимал как будет тяжело?», а я правда не знал и не понимал! – пишет в Сети Андрей. – Уверен, у каждого из вас куча опыта участия в реалити и вы точно знаете что к чему, как себя вести и что говорить! А вот у меня такого не было! Я искренне не хотел делать больно двум прекрасным девушкам, которых встретил так неожиданно для себя! И поэтому до конца не понимал, что и к кому чувствую! Теперь разобрался! Теперь всё на своих местах! Спасибо за хейт и поддержку! Будьте собой! Со своими ошибками и проступками! Это вы и не надо этого стесняться! Главное - это ваш выбор!
Напомним,