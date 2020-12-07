Холостячка: Ксения Мишина объяснила, почему не выгнала Андрея Рыбака после шокирующего признания

4 декабря телезрители увидели 7 выпуск романтического проекта Холостячка.

Буквально 1 шаг остался до финала. Главная героиня проекта Холостячка готовится сделать свой выбор. С каждым из оставшихся в шоу мужчин у Ксении Мишиной уже есть своя история.

Очень сложно прощаться с участниками, ведь остались те, к кому у нее появились чувства. Одним из них является радиоведущий и комик Андрей Рыбак.

Вроде бы, именно у него было больше всего шансов покинуть проект в конце 7 выпуска, но Ксения решила иначе и на Церемонии роз подарила ему бутоньерку. Такое решение Холостячки вызвало бурную реакцию в Сети среди телезрителей реалити.

Они были в недоумении, как можно было оставить мужчину, который признался, что пришел на шоу "как на работу". За пределами проекта его ждет девушка Алина, которой он обещал, что по возвращении из реалити будет вместе с ней, а в Холостячку не влюбиться.

Но случилось так, что Рыбак влюбился в Мишину. Получается, что слово, данное другой девушке, он не сдержал. Что ему делать – мужчина не знал. В этом всем Андрей признался Ксении.

Холостячка была шокирована услышанным. Однако до Церемонии роз у нее было время все обдумать и принять решение по отношению к Рыбаку и всей этой ситуации.

На своей странице в Инстаграм актриса объяснила свое решение оставить далее Андрея Рыбака и пробовать с ним построить отношения:

Многие раскритиковали мой поступок в прошлом эфире, но многие меня и поддержали. Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я- женщина! Мне свойственно жить чувствами и эмоциями и я счастлива, что позволяю себе это. Я не играю в шахматы, просчитывая, кто же мне подходит лучше, не делаю прогнозы и не составляю Таблички с плюсами и минусами. Я живу и наслаждаюсь моментом, могу совершать ошибки, делать необдуманные поступки и не соответствовать чьим-то ожиданиям, потому что это моя жизнь, и я ей наслаждаюсь!

Решил высказаться об этой ситуации и Андрей Рыбак. Ведь его не меньше, чем Ксению, фолловеры забросали вопросами и осуждениями.

Сложный разговор! Сложное решение! Сложное шоу! Сложный Рыбак! Вы говорите «Ты что, не знал куда идешь?», «Ты не понимал как будет тяжело?», а я правда не знал и не понимал! – пишет в Сети Андрей. – Уверен, у каждого из вас куча опыта участия в реалити и вы точно знаете что к чему, как себя вести и что говорить! А вот у меня такого не было! Я искренне не хотел делать больно двум прекрасным девушкам, которых встретил так неожиданно для себя! И поэтому до конца не понимал, что и к кому чувствую! Теперь разобрался! Теперь всё на своих местах! Спасибо за хейт и поддержку! Будьте собой! Со своими ошибками и проступками! Это вы и не надо этого стесняться! Главное - это ваш выбор!

Напомним,