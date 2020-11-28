Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
28 ноября 2020 19:20
Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
пресс-служба канала СТБ
4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
Смотрите в 7 выпуске реалити Холостячка
: Чем ближе финал и сильнее чувства к оставшимся мужчинам, тем важнее для Холостячки честность в отношениях с каждым из участников. Ксения Мишина проверит правдивость любовных признаний. Чтобы убедить Ксению в своих чувствах, мужчины пойдут на рискованные шаги. Но получится ли у кого-то из них обвести вокруг пальца эксперта по лжи? За неделю Ксении придётся разобраться в истинных мотивах мужчин. Почему один из фаворитов будет всеми силами избегать откровенного разговора с девушкой? Чья реальная цель после проекта – политическая карьера? И кому не следовало доверять с самого начала?
7 выпуск шоу Холостячка смотрите 04.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.