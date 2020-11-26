О чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)

26 ноября 2020 19:40 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
кадр из программы

2 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 13 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: К Оксане Байрак придёт девушка, которая не хочет иметь детей. Героиня задается вопросом, должна ли она родить ребенка, чтобы построить гармоничные отношения с мужчиной и выполнить ожидания общества, или же остаться верной себе, но, возможно, навсегда одинокой. Эксперты на своих примерах расскажут, почему не нужно рожать, если не хочешь,  или почему нужно рожать, ведь «любовь приходит в процессе материнства». Легендарная Лариса Кадочникова поделится  своей истории отказа от материнства и зрители услышат счастливые и трагические истории семей, в которых отказались от детей.

13 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 02.12.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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