О чем молчат женщины: что нужно знать, встречаясь с заключенным, и кто такие зеки с "заочками"
В Украине более 54 тысяч людей отбывает срок в местах лишения свободы. Очень часто заключенные знакомятся с женщинами «с воли» и заводят отношения.
Героиня ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ Лада уже больше года общается с Владимиром, который отбывает срок. Мужчина засыпает комплиментами и обещает серьезные отношения, но постоянно просит ее отправлять ему деньги. Эксперты помогли девушке взвесить все «за» и «против» такого общения с ним.
Приглашенный эксперт Андрей Щадило провел в местах лишения свободы более 11 лет. Он отметил, что большинство мужчин-заключенных пользуются доверием женщин в корыстных целях.
По его словам, среди заключенных используется термин «заочки» – это женщины, которые находятся на свободе. У каждого есть по 5-6 так называемых «заочниц». Они присылают заключенным финансовую помощь, иногда привозят еду и нужные вещи, приезжают на свидания.
Я знаю много случаев, когда влюбленные женщины продавали квартиры, чтобы помочь мужчине в тюрьме. Вообще есть такие категории отношений в тюрьме – это зеки с «заочками», с девушками, имеющими комплексы, или с сотрудницами правоохранительных органов. Все эти истории в 99% заканчивались плачевно.
● Знакомятся на сайтах знакомств
● Располагают к себе и вызывают чувство жалости
● Пытаются влюбить, засыпают вниманием и комплиментами
● Говорят о финансовых проблемах и просят помочь — ссылаясь на болезни и необходимость лечения, говорят о возможности выйти досрочно за определенную сумму и так далее.
Эксперты отметили, что существуют и счастливые браки, однако девушкам нужно быть крайне осторожной на этапе знакомства.
Мужчина-заключенный может иметь серьезные намерения, если:
● Открыто говорит, по какой статье и за что отбывает срок
● В каком учреждение и как долго он находится
● Совершает поступки, а не только говорит красивые слова
● Не просит у вас никакой помощи, и тем более финансовой
Психолог Влада Березянская отметила, что многих женщин привлекают такие «плохие парни» из-за событий в детстве.
Девочки, которые подвергались насилию, или выросли в деструктивных семьях, или где была гиперопека – более склонны к таким отношениям. Если в детстве был эмоционально отсутствующий холодный отец, то во взрослой жизни девушка найдет привычного мужчину. Мы найдем того, кого привыкли видеть в детстве.
После дискуссий экспертов Лада решила разорвать отношения с Владимиром, так как сомневалась в его намерениях, а он не торопился ее сомнения развеять.
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