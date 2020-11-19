О чем молчат женщины: что нужно знать, встречаясь с заключенным, и кто такие зеки с "заочками"

19 ноября 2020 13:10 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: что нужно знать, встречаясь с заключенным, и кто такие зеки с
О чем молчат женщины: что нужно знать, встречаясь с заключенным, и кто такие зеки с "заочками"
pixabay.com

В Украине более 54 тысяч людей отбывает срок в местах лишения свободы. Очень часто заключенные знакомятся с женщинами «с воли» и заводят отношения.

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На 2020 год в Украине более 54 тысяч находятся местах лишения свободы – это один  из самых больших показателей в мире в соотношении заключенных к общему количеству населения. Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ рассказали, о чем стоит знать, вступая в романтическую связь с заключенным.

Героиня ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ Лада уже больше года общается с Владимиром, который отбывает срок. Мужчина засыпает комплиментами и обещает серьезные отношения, но постоянно просит ее отправлять ему деньги. Эксперты помогли девушке взвесить все «за» и «против» такого общения с ним.

Героиня выпуска Лада / пресс-служба канала СТБ

Приглашенный эксперт Андрей Щадило провел в местах лишения свободы  более 11 лет. Он отметил, что большинство мужчин-заключенных пользуются доверием женщин в корыстных целях.

По его словам, среди заключенных используется термин «заочки» – это женщины, которые находятся на свободе. У каждого есть по 5-6 так называемых «заочниц». Они присылают заключенным финансовую помощь, иногда привозят еду и нужные вещи, приезжают на свидания.

Я знаю много случаев, когда влюбленные женщины продавали квартиры, чтобы помочь мужчине в тюрьме. Вообще есть такие категории отношений в тюрьме – это зеки с «заочками», с девушками, имеющими комплексы, или с сотрудницами правоохранительных органов. Все эти истории в 99% заканчивались плачевно.

О чем молчат женщины: что нужно знать, встречаясь с заключенным, и кто такие зеки с "заочками" / pixabay.com

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Психологи отмечают несколько этапов завоевания «девушек-заочек». 

●    Знакомятся на сайтах знакомств 
●    Располагают к себе и вызывают чувство жалости 
●    Пытаются влюбить, засыпают вниманием и комплиментами 
●    Говорят о финансовых проблемах и просят помочь — ссылаясь на болезни и необходимость лечения, говорят о возможности выйти досрочно за определенную сумму и так далее. 

Эксперты отметили, что существуют и счастливые браки, однако девушкам нужно быть крайне осторожной на этапе знакомства.

Мужчина-заключенный может иметь серьезные намерения, если: 

●    Открыто говорит, по какой статье и за что отбывает срок
●    В каком учреждение и как долго он находится 
●    Совершает поступки, а не только говорит красивые слова
●    Не просит у вас никакой помощи, и тем более финансовой

О чем молчат женщины: что нужно знать, встречаясь с заключенным, и кто такие зеки с "заочками" / pixabay.com

Психолог Влада Березянская отметила, что многих женщин привлекают такие «плохие парни» из-за событий в детстве.

Девочки, которые подвергались насилию, или выросли в деструктивных семьях, или где была гиперопека – более склонны к таким отношениям. Если в детстве был эмоционально отсутствующий холодный отец, то во взрослой жизни девушка найдет привычного мужчину. Мы найдем того, кого привыкли видеть в детстве.

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Но не все девочки, у которых был, скажем так, отсутствующий отец – будут обязательно заводить отношения с плохими парнями, в том числе и заключенными. Важно быть крайне внимательной, прежде чем вступить в отношения с заключенным.

После дискуссий экспертов Лада решила разорвать отношения с Владимиром, так как сомневалась в его намерениях, а он не торопился ее сомнения развеять.

Смотрите премьерные выпуски «О чем молчат женщины» на СТБ каждую среду в 19:00!

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