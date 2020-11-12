О чем молчат женщины: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

12 ноября 2020 20:20 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
кадр из программы

18 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 11 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: что делать, если влюбилась в человека, который отбывает срок? С таким вопросом  к Оксане Байрак придет героиня, которая уверяет - так счастлива и любима она не была еще никогда. Но ей очень страшно признаться окружающим в своей любви, ведь о тех, кто за решеткой, однозначно ходит дурная слава. Но получится ли построить семью с человеком, который уже однажды оступился? В студии будут женщины, которые счастливы в таких отношениях, поделятся откровенными историями своих браков. А на противоположной стороне  люди, сами прошедшие тюрьму, откроют истину, как все обстоит в местах не столь отдаленных. Кто пишет письма, за чей счет подарки и созвоны, зачем заключенным отношения со свободными женщинами и на что готовы женщины ради любви с хоть каким-то мужчиной – в новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины».

11 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 18.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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