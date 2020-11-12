О чем молчат женщины: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

О чем молчат женщины: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

18 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Смотрите в 11 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины : что делать, если влюбилась в человека, который отбывает срок? С таким вопросом к Оксане Байрак придет героиня, которая уверяет - так счастлива и любима она не была еще никогда. Но ей очень страшно признаться окружающим в своей любви, ведь о тех, кто за решеткой, однозначно ходит дурная слава. Но получится ли построить семью с человеком, который уже однажды оступился? В студии будут женщины, которые счастливы в таких отношениях, поделятся откровенными историями своих браков. А на противоположной стороне люди, сами прошедшие тюрьму, откроют истину, как все обстоит в местах не столь отдаленных. Кто пишет письма, за чей счет подарки и созвоны, зачем заключенным отношения со свободными женщинами и на что готовы женщины ради любви с хоть каким-то мужчиной – в новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины».

11 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 18.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.