О чем молчат женщины: по любви или просто игрушка – все риски и привилегии жизни содержанки

Жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать, не имея права на свободу и саморазвитие, или же быть самостоятельной, но набивать шишки и много трудиться?

Перед таким выбором стала героиня откровенного ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ. Эксперты совместно с ведущей Оксаной Байрак рассказали все подводные камни жизни содержанки.

У главной героини «О чем молчат женщины» Екатерины четыре высших образования, но живет она на обеспечении состоятельного мужчины. Сначала ее жизнь была похожа на сказку, но сейчас мужчина контролирует все ее контакты и запрещает работать.

Одни утверждают, что содержанка – это любимая женщина, которая просто живет за счет мужчины. А кто-то уверен, что это категория проституции – оказание соответствующих услуг за дорогие подарки.

Если мужчина содержит свою женщину, тратит на нее свои средства, любит ее и желает этого, то это очень неплохо, – отметила ведущая Оксана Байрак. – Главное, чтобы это приносило удовольствие двоим. И чтобы она не растворялась в этом содержании.

Содержанство – это бизнес

Продюсер Денис Путинцев считает содержанство определенным бизнесом:

Это как бизнес проект, со своими рисками и возможностями. Вы выбираете такую деятельность, и человек, который вас содержит, тоже идет на такой формат. Для вас обоих это взаимозависимость, обоюдные риски и желание выгоды. Правильное поведение содержанки – грамотно распоряжаться инвестициями, которые в нее вкладывает инвестор. Если вы это признаете, то можете встать на ноги, сделать бизнес и идти своей дорогой.

Финансовый абьюз

Эксперты отметили, что иногда девушки, которые живут на содержании, подвергаются финансовому абьюзу. Зачастую мужчины запрещают женщине работать, чтобы она всегда была свободна, так женщина полностью зависит от своего избранника. Многие боятся потерять обеспеченную жизнь, умалчивают о своих обидах и терпят неуважительное отношение со стороны мужчины взамен на деньги.

Содержанка – это игрушка

Звездная содержанка Алена Лоран советовала героине иметь свою финансовую подушку, чтобы в любой момент она смогла уйти от мужчины:

Одно время меня называли главной содержанкой страны, хотя это было не так. У меня был мужчина, который подарил мне квартиру, давал деньги, и я ни в чем не нуждалась. Но через две недели, он нашел себе другую и выселил меня из квартиры. Мне пришлось съехать. Содержанка должна быть готова, что ее выгонят в любой момент, потому что появилась новая игрушка. И нужно иметь что-то за душой.

Мужчина может обеспечивать, но при этом девушке стоит работать. К тому же, как минимум, женщина без увлечений и работы перестает быть интересной.

Бывает ли по любви?

Звездная содержанка Шер-Марина уверила, что жить на чужом обеспечении это норма. Однако сама гостья рассказала, что жила с состоятельным мужчиной в любви, и ничего не требовала:

У меня была любовь с человеком, мы жили вместе, он сам мне все дарил, я ничего не просила. То есть, это как с ребенком – когда ты даешь ему все самое лучшее, потому что любишь, а не потому, что он требует.

Давать-брать

Психолог Ольга Демина отметила, что в здоровых отношениях есть система «давать-брать», и она должна быть обоюдной и равноценной:

Если мужчине ничего не нужно, кроме секса, он считает вас атрибутом, а вы ждете разговоров по душам – это негармоничные отношения.

Смотрите новые выпуски «О чем молчат женщины» каждую среду в 19:00 на СТБ!

Напомним,