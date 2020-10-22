О чем молчат женщины: как маме-одиночке устроить личную жизнь без травмы для ребенка

О чем молчат женщины: как маме-одиночке устроить личную жизнь без травмы для ребенка

В Украине, лишь по официальным данным, более 200 тысяч матерей воспитывают ребенка самостоятельно, без мужа.

Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ совместно с ведущей Оксаной Байрак рассказали, как маме-одиночке не потерять себя, не раствориться в ребенке, и устроить свою личную жизнь.

В студию ток-шоу пришла 33-летняя Алеся, которая сама воспитывает дочь Евангелину. Все свое внимание героиня посвящает ребенку, поэтому на себя времени совершенно не остается. Только благодаря поддержке дочери Алеся пережила измену мужа, и девушка боялась, что появление нового мужчины станет стрессом для дочери. Евангелина очень ревниво относилась к тому, что Алеся проводила время с кем-то еще – будь-то подруги или мужчины. Поэтому девушка предпочитала не ходить на свидания и 24\7 быть с дочкой.

Гиперопека – защитная реакция

Психолог Дмитрий Дудалов помогает женщинам после развода решиться на новые отношения. Он отмечает, что у Алеси, как и у многих мам-одиночек, присутствует страх:

Гиперпривязанность к дочери – это защитная реакция, оправдание. Она очень боится, что новые отношения также могут закончиться крахом, и принесут боль и разочарование. Такое встречается очень часто. Предыдущий травматический опыт всегда накладывает отпечаток. Но стоит понять – если вы боитесь разочарования, то тем самым отсекаете от себя и все хорошее. Нужно иметь мужество сделать первый шаг, открыться новым отношениям.

Полюбить себя и уделять времени себе

Нужно относиться ко времени на себя, уходу за собой и на личную жизнь как к такой же необходимости, как есть или спать. Вы не можете показать ребенку, как быть счастливым, если вы сами несчастливы. Вы, как мама, должны показать дочери, что вы счастливы с мужчиной, чтобы она транслировала это потом в свою жизнь,

– рекомендует эксперт по тайм-менеджменту.

Также эксперты советует задуматься о том, какие вещи делают вас счастливой. Мамам-одиночкам, которые боятся новых отношений, стоит поработать над своей самооценкой и полюбить себя, нравится себе и чувствовать себя красивой. Ведь женщина, которая несчастна и не любит себя, не дает шанса другим полюбить ее.

Сексолог Николай Бойко отметил, что Алесе стоит раскрепоститься и сексуально. Не нужно сразу из-за страха отвергать мужчину, который ей нравится. Эксперт отметил, что интимная жизнь очень важна для здоровья женщины.

Опасности, которые несет отсутствие секса:

● депрессивное состояние

● нервозность

● воспалительные процессы женских половых органов

● недостатков гормонов

Героиня выпуска ток-шоу "О чем молчат женщины" / пресс-служба

Не ассоциировать ребенка с бывшим мужем

Врач-психотерапевт Ольга Демина отметила, что Алеся видела в дочери частичку мужа. Поэтому создание новой семьи для нее кажется изменой и предательством. Однако важно отделить дочь от экс-супруга.

Ошибки на свидании с мужчиной

У звездного ивент-ведущего Владимира Такудиса есть ребенок от первого брака, а недавно парень женился на девушке с ребенком. Пара очень счастлива, и знает, что важно найти вторую половинку, а не просто папу или маму для ребенка.

Ошибка, которую часто допускают мамы-одиночки – расспрашивают на первом свидании, а любит ли мужчина детей, как он проводит время с детками и так далее. И у мужчины складывается впечатление, что она выбирает не его, как человека, а как отца для своего ребенка.

Эксперты также советуют представить ребенку мужчину как друга и человека, который любит маму:

Если он любит вас, то полюбит и вашего ребенка. Евангелина увидит, что мужчина любит вас, что мама с ним счастлива, и полюбит его в ответ.

Героиня решила откинуть все стереотипы и призналась, что будет хорошей мамой для своей дочери, откроется новой любви и создаст счастливую семью.