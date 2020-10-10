О чем молчат женщины: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
10 октября 2020 23:50
О чем молчат женщины: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
14 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.
О чем молчат женщины: в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая по воле судьбы осталась одна с ребенком. Героиня хочет найти любовь, встретить того самого и построить семью. Не испортит ли это отношения с ребёнком, который и так травмирован болезненным разводом, а теперь еще и будет чувствовать отдаление мамы? Эксперты помогут ей разобраться в этом непростом вопросе.
7 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 14.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.