О чем молчат женщины: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)

10 октября 2020 23:50 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

14 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 7 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая по воле судьбы осталась одна с ребенком. Героиня хочет найти любовь, встретить того самого и построить семью. Не испортит ли это отношения с ребёнком, который и так травмирован болезненным разводом, а теперь еще и будет чувствовать отдаление мамы? Эксперты помогут ей разобраться в этом непростом вопросе.

7 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 14.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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