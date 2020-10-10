Детектор лжи-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.10.2020)

10 октября 2020 23:00 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.10.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

12 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Читайте такжеОдин за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
Смотрите в 7 выпуске проекта Детектор лжи-10: в какой момент дети перестают быть детьми и становятся соперниками? И может ли мать конкурировать за мужчину с собственной дочерью? Ответы будет искать сегодня 23-летняя Валерия Ященко из Киева. Девушка устала от длительной обиды матери и с помощью полиграфа хочет доказать женщине, что у нее не было сексуальных отношений с ее любовником. Однако как на самом деле все было – станет известно в программе.

7 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 12.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Детектор лжи-10 Детектор лжи

Материалы по теме

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 12.10.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 12.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2020
Новости

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Влад Яма и Юрий Ткач спародировали Наталью Могилевскую: сексуальность, харизма и танцы
Новости

Влад Яма и Юрий Ткач спародировали Наталью Могилевскую: сексуальность, харизма и танцы

Популярное на сайте

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK