Детектор лжи-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.10.2020)
10 октября 2020 23:00
Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
12 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Смотрите в 7 выпуске проекта Детектор лжи-10
: в какой момент дети перестают быть детьми и становятся соперниками? И может ли мать конкурировать за мужчину с собственной дочерью? Ответы будет искать сегодня 23-летняя Валерия Ященко из Киева. Девушка устала от длительной обиды матери и с помощью полиграфа хочет доказать женщине, что у нее не было сексуальных отношений с ее любовником. Однако как на самом деле все было – станет известно в программе.
7 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 12.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.