Детектор лжи: детали пикантного скандала – что связывает известного политика с успешной одесситкой
Героиней прошедшего выпуска психологического проекта СТБ "Детектор лжи" с Дмитрием Карпачевым стала 31-летняя Юлия Панкратова из Одессы.
Юлия организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад ее судьба перевернулась – украинский депутат, известный своими не всегда пристойными поступками, втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады.
Мне в соцсетях написал один депутат, который нашел мой номер телефона, – поделилась героиня. – В тот момент, когда он мне звонил, он решил поправить свое причинное место. Это засняли журналисты и мой номер телефона оказался в ютубе.
На вопрос ведущего, отравляла ли Юлия свои фотографии Илье Киве, девушка ответила – нет. Героиня призналась, что до инцидента не была знакома с депутатом.
Илья добавился ко мне в друзья в фейсбуке. Он видел мои красивые фотографии. Я понравилась человеку. Моя информация являлась публичной, – рассказала Панкратова. – Мне звонят по сей день странные мужчины, странные женщины. Только кони не звонят.
Вопрос касательно отношений с Ильей Кивой рассматривался наиболее широко, ведь он является социально актуальным и интересным. Мы установили, что переписка была. Установили и флирт, о котором Юлия не хотела говорить. Но секса не было. И это правда,– прокомментировал эксперт проекта, полиграфолог Владимир Ведмидь.
Девушка также призналась, что популярность, которую она получила благодаря этой истории, оказалась как положительной, так и негативной. Отношения Юлии, которые только начинались, были закончены из-за публичного скандала.
Если люди видят, что девушка красивая, что был вот такой инцидент, они априори не верят, что этого могло не быть,– поделилась мнением Юлия.
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