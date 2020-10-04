Детектор лжи: детали пикантного скандала – что связывает известного политика с успешной одесситкой

4 октября 2020 15:30 Юлия Крутиева
Детектор лжи: детали пикантного скандала – что связывает известного политика с успешной одесситкой
Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

Героиней прошедшего выпуска психологического проекта СТБ "Детектор лжи" с Дмитрием Карпачевым стала 31-летняя Юлия Панкратова из Одессы.

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Год назад репутация девушки была испорчена. Причиной тому стал скандал, связанный с ней и депутатом Верховной Рады. В студии проекта "Детектор лжи"  девушка рассказала, были ли у нее отношения с известным политиком.

Юлия организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад ее судьба перевернулась – украинский депутат, известный своими не всегда пристойными поступками, втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады.

Мне в соцсетях написал один депутат, который нашел мой номер телефона, – поделилась героиня. – В тот момент, когда он мне звонил, он решил поправить свое причинное место. Это засняли журналисты и мой номер телефона оказался в ютубе.

Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

На вопрос ведущего, отравляла ли Юлия свои фотографии Илье Киве, девушка ответила – нет. Героиня призналась, что до инцидента не была знакома с депутатом.

Илья добавился ко мне в друзья в фейсбуке. Он видел мои красивые фотографии. Я понравилась человеку. Моя информация являлась публичной, – рассказала Панкратова. – Мне звонят по сей день странные мужчины, странные женщины. Только кони не звонят.

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Еще один провокационный вопрос от Карпачева – были ли сексуальные отношения у Юлии с депутатом Ильей Кивой. Ответ Юлии также был отрицательным и его правдивость подтвердил полиграф.

Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

Вопрос касательно отношений с Ильей Кивой рассматривался наиболее широко, ведь он является социально актуальным и интересным. Мы установили, что переписка была. Установили и флирт, о котором Юлия не хотела говорить. Но секса не было. И это правда,
– прокомментировал эксперт проекта, полиграфолог Владимир Ведмидь.

Девушка также призналась, что популярность, которую она получила благодаря этой истории, оказалась как положительной, так и негативной. Отношения Юлии, которые только начинались, были закончены из-за публичного скандала.

Если люди видят, что девушка красивая, что был вот такой инцидент, они априори не верят, что этого могло не быть,
– поделилась мнением Юлия.

Не пропустите еще больше откровений каждый понедельник в 19:00 в проекте «Детектор лжи» на СТБ!

Напомним,

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