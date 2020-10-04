Один за всех: зачем мать закрыла новорожденного в сумке и гуляла с ним по Киеву – резонансная история

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В воскресенье, в 20:00, в ток-шоу "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов разберутся в шокирующей истории – горе-мать закрыла новорожденного ребенка в сумке и разгуливала с ним по столице.

В центре Киева, благодаря небезразличию прохожей, полиция спасла новорожденного мальчика. Горе-мать положила малыша в хозяйственную сумку и разгуливала с ним по городу. Маленького сына девушка одела в теплую куртку, в то время как на улице стояла 30-градусная жара! Случайная очевидица шокирующего поступка матери сразу обратилась к полицейским, которых заметила рядом. Младенец чудом остался жив, ведь в закрытой сумке мог просто умереть от духоты.

Журналисты «Один за всех» разыскали мать спасенного. В своем поступке 29-летняя Алла не видит ничего плохого. Она готова ночевать у больницы, чтобы вернуть сыночка себе! В студии она расскажет, что планировала сделать с новорожденным, как он оказался в сумке, и от кого она убегала в столицу за 800 километров от дома. А также команда выяснит, безопасно ли оставлять с мамой ее старших детей! Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,