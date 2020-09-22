Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

27 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : уже полгода 13-летний Илья живет в психиатрической больнице. Туда за непослушание школьника отправила родная мать. Пока мальчика обследовали, 42-летняя Лилия не сидела без дела – женщина через суд лишила себя материнских прав! Единственный человек, который мог забрать Илью – его отец. Но мужчина не спешит спасать сына, ведь его новая жена категорически против. Ведущий и эксперты выяснят, почему мальчик вдруг стал лишним в своей семье и за какие поступки мать и отец на самом деле отправили его в больницу. А также, что ждет школьника после программы: долгожданное семейное тепло или палата в психиатрическом отделении.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 27.09.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.