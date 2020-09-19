Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
19 сентября 2020 14:30
Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
кадр из программы
20 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы
: экстрасенсы продолжат расследовать историю Марты Коноваловой из Тернополя. По словам женщины, ее и детей преследует призрак, который приходит к ним во снах и наяву. Однажды после его появления женщину чуть не сбил грузовик! А сын и дочь получили ужасные травмы. Марта предполагала, что семью хочет убить ее покойный супруг. В ходе расследования экстрасенсам удалось выяснить, что странный призрак держал в руках старинные карманные часы с цепочкой! Но что это означает? И чем закончится расследование?
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.