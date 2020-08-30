Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
30 августа 2020 23:30
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
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6 сентября в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Следствие ведут экстрасенсы: в программу обратилась Лиля Третьяк из Винницкой области. Молодая мама уверена: она и ее родные обречены на смерть. Ведь много лет назад в фундамент ее родительского дома строители замуровали проклятую куклу. Якобы за то, что Лилина бабушка не рассчиталась с ними за проделанную работу. И теперь все, кто жил в доме – Лилина бабушка, мать и отец – умерли страшной смертью. Женщина уверена, что теперь мистическая сила переключилась и на нее. Действительно ли это так? И что еще удастся выяснить ясновидящим? Смотрите сегодня!
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.