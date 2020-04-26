Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

26 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
instagram.com/kurilova_alena

26 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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За помощью к экстрасенсам Алене Куриловой и Хаялу Алекперову обратилась семья фермеров из Киевской области: Наталья, ее муж Сергей и пятеро детей. И все потому, что какая-то зловещая тень то и дело появляется в их доме и вызывает страшные пожары. Дошло до того, что в результате одного из возгораний погиб отец семейства – у мужчины из-за стресса произошел сердечный приступ.

Наталья и ее дети считают, что они станут следующими жертвами незнакомца из потустороннего мира и просят ясновидящих приехать как можно скорее. Почему семья оказывается в опасности? Кто является виновником пожаров?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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СТБ Хаял Алекперов Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы телешоу мистика расследование

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