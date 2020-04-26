Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
26 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
Наталья и ее дети считают, что они станут следующими жертвами незнакомца из потустороннего мира и просят ясновидящих приехать как можно скорее. Почему семья оказывается в опасности? Кто является виновником пожаров?
Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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