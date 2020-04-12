Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

12 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
instagram.com/shulakovazhanna

12 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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За помощью к экстрасенсам Жанне Шулаковой и Рубине Цыбульской обратилась Марина из Запорожской области, семью которой атакует загадочный призрак. Его в доме замечают не только члены семьи, но и знакомые.

Марина предполагает, что нечисть к ее родным привязала женщина, у которой когда-то работал личным водителем ее муж. И якобы бывшая работодательница Наталья была в него влюблена. Неужели призрак, который пытается убить семью, действительно появился в результате мести влюбленной женщины?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.    

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СТБ Следствие ведут экстрасенсы Рубина Цыбульская Жанна Шулакова телешоу мистика расследование

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