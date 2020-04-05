Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

5 апреля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

экстрасенсам обратилась Марина из Николаева. Героиня говорит, что ее атакует нечто потустороннее. Каждую ночь неведомая сущность сжимает шею девушки своими холодными руками! Молодая мама боится, что станет следующей жертвой силы, которая год назад уже затянула на тот свет ее мать. Женщина без причин совершила самоубийство. А перед смертью она тоже видела нечисть.

В ходе расследования Хаял Алекперов сообщит, что в видении к нему приходил молодой парень, в руках которого горел огонь. О ком идет речь? И почему Марина оказалась в опасности?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.