Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
21 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
По мнению ясновидящих, дух женщины который преследует героиню, как-то связан с магией. Также Хаял Алекперов добавит, что к этой истории может быть причастна дружка Натальи. Чем закончится расследование? Почему покойница является Наталье и ее семье? И удастся ли остановить жуткие происшествия в жизни героини?
Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.