Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

22 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

21 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Телезрителей ждет продолжение самого мистического расследования сезона! За помощью к экстрасенсам обратилась Наталья из Ивано-Франковска. Она убеждена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей. Покойница стала появляться в доме два года назад, а как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, дух женщины начал атаковать бедную мать. Более того, темноволосый призрак видят и маленькие дети Натальи.

По мнению ясновидящих, дух женщины который преследует героиню, как-то связан с магией. Также Хаял Алекперов добавит, что к этой истории может быть причастна дружка Натальи. Чем закончится расследование? Почему покойница является Наталье и ее семье? И удастся ли остановить жуткие происшествия в жизни героини?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA

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СТБ Хаял Алекперов Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы телешоу мистика

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Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
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