Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
15 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
Покойница стала появляться в доме два года назад, а как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, дух женщины начал атаковать бедную мать: бросать на нее шкаф, толкать с лестницы и душить по ночам. Кто эта незнакомка? И что ей нужно от Натальи? Будут разбираться ясновидящие.
Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.