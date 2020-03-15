Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

15 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

15 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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За помощью к экстрасенсам Хаялу Алекперову и Алене Куриловой обратилась Наталья Недельская из Ивано-Франковска. Она уверена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей. Более того, женщина отправила в редакцию программы видео, где, по ее словам, был зафиксировано нечто потустороннее!

Покойница стала появляться в доме два года назад, а как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, дух женщины начал атаковать бедную мать: бросать на нее шкаф, толкать с лестницы и душить по ночам. Кто эта незнакомка? И что ей нужно от Натальи? Будут разбираться ясновидящие.

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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