Следствие ведут экстрасенсы: почему покойница преследует молодую мать?

13 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: почему покойница преследует молодую мать?
Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

В это воскресенье, 15 марта, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Ясновидящие Алена Курилова и Хаял Алекперов постараются помочь Наталье Недельской из Ивано-Франковска. Женщина убеждена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей.

Более того, Наталья отправила в редакцию программы видео, где, по ее словам, было зафиксировано нечто потустороннее!

У нее темные глаза, очень длинные волосы и черный балахон. Она вся черная и очень страшная,
– описывает покойницу женщина.

Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020) / пресс-служба
Наталья говорит, что от одного взгляда на призрак ее как парализовало. Несколько минут она не могла даже сдвинуться с места.

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По словам героини, покойница стала появляться в доме два года назад, а как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, дух женщины начал атаковать бедную мать: бросать на нее шкаф, толкать с лестницы и душить по ночам.

Кто эта незнакомка? И что ей нужно от Натальи? Смотрите развязку в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 15 марта, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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СТБ Хаял Алекперов Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы телешоу мистика расследование

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