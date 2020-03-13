Следствие ведут экстрасенсы: почему покойница преследует молодую мать?

В это воскресенье, 15 марта, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Ясновидящие Алена Курилова и Хаял Алекперов постараются помочь Наталье Недельской из Ивано-Франковска. Женщина убеждена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей.

Более того, Наталья отправила в редакцию программы видео, где, по ее словам, было зафиксировано нечто потустороннее!

У нее темные глаза, очень длинные волосы и черный балахон. Она вся черная и очень страшная,

– описывает покойницу женщина.

Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020) / пресс-служба

Наталья говорит, что от одного взгляда на призрак ее как парализовало. Несколько минут она не могла даже сдвинуться с места.

По словам героини, покойница стала появляться в доме два года назад, а как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, дух женщины начал атаковать бедную мать: бросать на нее шкаф, толкать с лестницы и душить по ночам.

Кто эта незнакомка? И что ей нужно от Натальи? Смотрите развязку в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 15 марта, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,