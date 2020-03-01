Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
1 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
Правоохранители задержали местного подростка Даниила - его полицейским выдал свидетель. Но после ареста студента призрак девушки почему-то начал появляться ее маме. Экстрасенсы предполагали, что Яна не уходит в другой мир, потому что правоохранители задержали не того.
Однако призрак девушки сообщил: за решеткой тот, кто над ней поиздевался! Но почему же тогда душа Яны не нашла покой?
Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.