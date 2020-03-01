Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

1 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

1 марта в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Экстрасенсы Хаял Алекперов и Жанна Шулакова продолжили расследовать историю Жанны Шевченко из Харькова, которая похоронила свою единственную дочь Яну. Девушку жестоко убили, а ее тело закопали в лесополосе. 

Правоохранители задержали местного подростка Даниила - его полицейским выдал свидетель. Но после ареста студента призрак девушки почему-то начал появляться ее маме. Экстрасенсы предполагали, что Яна не уходит в другой мир, потому что правоохранители задержали не того. 

Однако призрак девушки сообщил: за решеткой тот, кто над ней поиздевался! Но почему же тогда душа Яны не нашла покой?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Хаял Алекперов Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова телешоу расследование

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