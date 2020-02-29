Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся, почему к родным жестоко убитой девушки приходит ее дух
В это воскресенье, 1 марта, в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
После смерти Яны правоохранители задержали местного подростка Даниила – его полицейским выдал свидетель. Однако дух погибшей почему-то стал появляться своим родным во снах и наяву. Семья девушки считает, что, возможно, Яна таким образом хочет что-то рассказать им о своем убийстве.
Я ощущаю мужчину, лет до 40. Этот незнакомец повязан с убийством девушки,– сообщит Хаял Алекперов.
Напомним,
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