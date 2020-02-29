Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся, почему к родным жестоко убитой девушки приходит ее дух

29 февраля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся, почему к родным жестоко убитой девушки приходит ее дух
Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

В это воскресенье, 1 марта, в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Хаял Алекперов и Жанна Шулакова продолжат расследовать историю Жанны Шевченко из Харькова, которая похоронила свою единственную дочь Яну. Девушку жестоко убили, а ее тело, с ужасными следами избиения и многочисленными ножевыми ранениями, было найдено в лесополосе. 

После смерти Яны правоохранители задержали местного подростка Даниила – его полицейским выдал свидетель. Однако дух погибшей почему-то стал появляться своим родным во снах и наяву. Семья девушки считает, что, возможно, Яна таким образом хочет что-то рассказать им о своем убийстве. 

Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020) / пресс-служба

Я ощущаю мужчину, лет до 40. Этот незнакомец повязан с убийством девушки,
– сообщит Хаял Алекперов. 

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Почему душа Яны не нашла покой? Того ли убийцу задержали правоохранители? Не пропустите выпуск реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 1 марта, в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

 

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СТБ Хаял Алекперов Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова телешоу мистика

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Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
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