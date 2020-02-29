Від пацанки до панянки-4: участницы проекта отправились в «Форт Буаяр» за сокровищами
Третья неделя для учениц Школы леди началась с приключений. Девушек отправили в «Форт Буаяр». Но искали ценности «пацанки» не у атлантического побережья Франции, а на родине.
Первыми на поиски ценностей отправилась команда Алины #Двезвезды Шевченко. Маша #Стрипуха Переселкина, Влада Роговенко, Юля #Бандитка Чигринец и их руководитель легко справились с заданием в одной комнате. А во второй что-то пошло не так.
Стоит сундук, на нем три замка. На потолке висит штук сто ключей, – рассказывает Влада Роговенко. – Буквально секунда – и потолок начинает опускаться вниз. Падал он с бешенной скоростью. У девочек началась настоящая паника.
Дурацкая комната, – вспоминает #Бандитка. – Было очень страшно. Я боялась там умереть!
Второй команде во главе с Викой #Синяк Кошутиной пришлось пройти те же круги «Форт Буаяровского» ада. Женя #Батюшка Мазур, Вика #Боксерша Алехина, Катя #Канарейка Устинова, Сабина Шейко нашли ключи от сундука. Каково же было удивление всех «пацанок», когда они открыли сокровищницу, а драгоценностей там не оказалось.
Напомним,