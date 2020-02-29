Від пацанки до панянки-4: участницы проекта отправились в «Форт Буаяр» за сокровищами

29 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы проекта отправились в «Форт Буаяр» за сокровищами
Від пацанки до панянки-4: участницы проекта отправились в «Форт Буаяр» за сокровищами
пресс-служба Нового канала

Третья неделя для учениц Школы леди началась с приключений. Девушек отправили в «Форт Буаяр». Но искали ценности «пацанки» не у атлантического побережья Франции, а на родине.

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«Пацанок» разделили на две команды. Как и в известной телеигре, девушки должны были выполнить задания на логику и смекалку в закрытых комнатах, чтобы получить ключи от сокровищницы. 

Первыми на поиски ценностей отправилась команда Алины #Двезвезды Шевченко. Маша #Стрипуха Переселкина, Влада Роговенко, Юля #Бандитка Чигринец и их руководитель легко справились с заданием в одной комнате. А во второй что-то пошло не так.

Стоит сундук, на нем три замка. На потолке висит штук сто ключей, – рассказывает Влада Роговенко. – Буквально секунда – и потолок начинает опускаться вниз. Падал он с бешенной скоростью. У девочек началась настоящая паника.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба Нового канала

Дурацкая комната, – вспоминает #Бандитка. – Было очень страшно. Я боялась там умереть!

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Впопыхах девушки все-таки отыскали нужные ключи и пулей выскочили из комнаты.

Второй команде во главе с Викой #Синяк Кошутиной пришлось пройти те же круги «Форт Буаяровского» ада. Женя #Батюшка Мазур, Вика #Боксерша Алехина, Катя #Канарейка Устинова, Сабина Шейко нашли ключи от сундука. Каково же было удивление всех «пацанок», когда они открыли сокровищницу, а драгоценностей там не оказалось.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба Нового канала
Что нашли девушки в сундуке – узнаете в понедельник, 2 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки-4» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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