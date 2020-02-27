Известного украинского ведущего в Японии приняли за мафиози
27 февраля 2020 23:30
Ведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала
Ведущий Нового канала поделился веселой историей из путешествия по стране Восходящего солнца.
Читайте такжеОдин за всех: с помощью проекта горе-мать лишили родительских прав – все подробности шокирующей историиСуперсовременная и одновременно традиционная – так Александр Педан отзывается о Японии. Ведущий реалити «Эксы» на днях вернулся из почти трехнедельного путешествия, во время которого наездил около 10 тысяч км.
Побывал на севере страны – острове Хоккайдо, на несколько дней заезжал в японский город Киото, в столицу Токио и даже заскочил на дальний юг.
Мы были в таких местах, где европейцев и не видели, – с улыбкой рассказывает Александр. – Одни японские бабушки, живущие на юге, увидев татуировки на моем теле, вытирали их пальцами. Потому что подумали, что те нарисованы. А как-то из-за тех же татух меня не пустили в баню.
Ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала
Они не имеют права запретить, – говорит Педан. – Но если у большинства посетителей из-за твоего вида возникнет дискомфорт, то все же попросят покинуть баню. За всю поездку только раз со мной случилась подобная ситуация. Я не стал спорить, потому что увидел страх на лицах японцев. Конечно, они очень извинялись. Ведь понимали, что никакой я не якудза, но рисковать спокойствием клиентов не хотели. Если честно, думал, что подобное со мной в Японии будет случаться чаще (улыбается).
Ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала