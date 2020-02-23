Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

23 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
пресс-служба канала СТБ

23 февраля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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В июне 2019 года Жанна Шевченко из Харькова похоронила свою единственную дочь Яну. Девушке было всего 26. Ее жестоко убили, а тело закопали в лесополосе. Правоохранители задержали местного подростка Даниила - его полицейским выдал свидетель. 

Однако после ареста парня дух погибшей почему-то стал появляться своим родным во снах и наяву. Семья девушки просит выяснить, почему к ним приходит погибшая Яна. Возможно, она хочет что-то рассказать им о своем убийстве? За дело возьмутся экстрасенсы Хаял Алекперов и Жанна Шулакова. Не пропустите самый драматический выпуск сезона.

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Хаял Алекперов Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова телешоу расследование

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