Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
16 февраля 2020 19:00
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
пресс-служба
16 февраля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
Жанна Шулакова попытаются разобраться в загадочной череде детских смертей в семье Ольги Таран. Несчастная женщина потеряла четверых детей. Она полагает, что на тот свет ее малышей забирает первая дочь, которая погибла в результате пожара.
Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.