Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

16 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
пресс-служба

16 февраля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Ольга Калинова и Жанна Шулакова попытаются разобраться в загадочной череде детских смертей в семье Ольги Таран. Несчастная женщина потеряла четверых детей. Она полагает, что на тот свет ее малышей забирает первая дочь, которая погибла в результате пожара. 

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова Ольга Калинова телешоу семейные истории расследование

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