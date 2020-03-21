Следствие ведут экстрасенсы: смертельная охота женщины в черном

21 марта 2020 21:30 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смертельная охота женщины в черном
Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

В это воскресенье, 22 марта, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы». Телезрителей ждет продолжение самого мистического расследования сезона!

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За помощью к экстрасенсам обратилась Наталья из Ивано-Франковска. Она убеждена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей.

Покойница стала появляться в доме два года назад, а как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, дух женщины начал атаковать бедную мать. Более того, темноволосый призрак видят и маленькие дети Натальи.

Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020) / пресс-служба
За расследование взялись самые сильные эксперты проекта – азербайджанский экстрасенс Хаял Алекперов и наследственная ясновидящая Алена Курилова. По их мнению, дух женщины, который преследует героиню, как-то связан с магией.

Она хочет вашей смерти!
 – шокирует Хаял Алекперов.

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Также экстрасенс добавит, что к этой истории может быть причастна дружка Натальи. Чем закончится расследование? Почему покойница является Наталье и ее семье? И удастся ли остановить жуткие происшествия в жизни героини?

Смотрите «Следствие ведут экстрасенсы» в это воскресенье, 22 марта, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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СТБ Хаял Алекперов Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы телешоу мистика расследование

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