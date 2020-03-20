Один за всех: на ток-шоу выяснят, почему за вражду родителей расплачиваются маленькие дети

20 марта 2020 23:30 Юлия Крутиева
Один за всех: на ток-шоу выяснят, почему за вражду родителей расплачиваются маленькие дети
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

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В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – после развода Владимир выиграл все судебные заседания, чтобы 7-летний Андрей и 11-летний Дима остались жить с ним, но вопреки этому экс-супруга похитила младшего сына!

Андрей и Дима все время проводили вместе, но год назад братьев разлучили… их же родители. После развода с супругой Владимир выиграл все судебные заседания и сделал все, чтобы дети остались проживать с ним. Вопреки этому, экс-супруга посреди ночи ворвалась в дом и похитила младшего сына. Теперь братьев разделяет 150 километров и мучительная вражда родителей. Им не позволяют ни видеться, ни говорить по телефону.

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Мать мальчиков утверждает, что имеет полное право воспитывать сыновей. Она уверяет, что не даст Владимиру сломать им жизни. Более того, женщина готова похитить и второго ребенка!

Почему Дима уверен, что брату грозит смертельная опасность? И смогут ли родители договориться ради счастливого будущего своих детей? Смотрите в воскресенье, 22 марта, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории

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