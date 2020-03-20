Один за всех: на ток-шоу выяснят, почему за вражду родителей расплачиваются маленькие дети
Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.
Андрей и Дима все время проводили вместе, но год назад братьев разлучили… их же родители. После развода с супругой Владимир выиграл все судебные заседания и сделал все, чтобы дети остались проживать с ним. Вопреки этому, экс-супруга посреди ночи ворвалась в дом и похитила младшего сына. Теперь братьев разделяет 150 километров и мучительная вражда родителей. Им не позволяют ни видеться, ни говорить по телефону.
Почему Дима уверен, что брату грозит смертельная опасность? И смогут ли родители договориться ради счастливого будущего своих детей? Смотрите в воскресенье, 22 марта, в 20:00 на СТБ!
Напомним,