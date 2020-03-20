Один за всех: на ток-шоу выяснят, почему за вражду родителей расплачиваются маленькие дети

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – после развода Владимир выиграл все судебные заседания, чтобы 7-летний Андрей и 11-летний Дима остались жить с ним, но вопреки этому экс-супруга похитила младшего сына!

Андрей и Дима все время проводили вместе, но год назад братьев разлучили… их же родители. После развода с супругой Владимир выиграл все судебные заседания и сделал все, чтобы дети остались проживать с ним. Вопреки этому, экс-супруга посреди ночи ворвалась в дом и похитила младшего сына. Теперь братьев разделяет 150 километров и мучительная вражда родителей. Им не позволяют ни видеться, ни говорить по телефону.

Мать мальчиков утверждает, что имеет полное право воспитывать сыновей. Она уверяет, что не даст Владимиру сломать им жизни. Более того, женщина готова похитить и второго ребенка!

Почему Дима уверен, что брату грозит смертельная опасность? И смогут ли родители договориться ради счастливого будущего своих детей? Смотрите в воскресенье, 22 марта, в 20:00 на СТБ!

Напомним,